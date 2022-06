Parlamento alemão cria comissões para averiguar missão e retirada do Afeganistão

As duas comissões serão criados antes das férias de verão do Parlamento, que começam no próximo mês de julho, integrando deputados dos três partidos da coligação de governo, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, e da CDU, principal partido da oposição, liderado por Friedrich Merz, adiantaram as formações num comunicado conjunto.

Este é, consideram, "um sinal forte" de que o governo e a oposição concordaram com esta decisão, e o objetivo de ambas as comissões é tirar lições para o futuro.

A União Democrata-Cristã (CDU) liderou o governo alemão durante 16 anos, sob o comando de Angela Merkel, até dezembro.

A Alemanha teve o segundo maior contingente na missão liderada pela NATO no Afeganistão até à retirada do ano passado, e durante anos supervisionou os esforços de segurança e formação no norte do país.

Após a subsequente tomada de posse de Cabul pelos talibãs, a Alemanha retirou mais de 5.300 pessoas nos seus voos militares, como parte de um esforço, por vezes caótico, levado a cabo por alguns países ocidentais.

Muito mais pessoas que a Alemanha tinha prometido acolher foram deixadas para trás, apesar de o Ministério dos Negócios Estrangeiros continuar a trabalhar para facilitar mais partidas por várias rotas.

As autoridades dizem que nas últimas semanas foram trazidos para a Alemanha através do Paquistão cerca de 200 afegãos por semana.