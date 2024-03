Pedro Nuno quer incentivar professores aposentados a dar aulas

"Enquanto nós não conseguirmos ter os professores que nós precisamos, nós vamos incentivar que quem já se aposentou possa ainda dar aulas para tentarmos dar resposta às necessidades que a nossa escola tem hoje em matéria de professores", anunciou Pedro Nuno Santos.

O líder do PS discursava perante uma sala cheia no Pavilhão dos Olivais, em Coimbra, com várias pessoas a assistirem de pé aos discursos, entre as mesas onde vários simpatizantes estão agora a jantar. Segundo o PS, houve 1.400 inscrições para o comício.

Neste discurso, Pedro Nuno Santos defendeu que a Educação deve continuar a ser "uma paixão renovada para o PS", considerando que é aí que se joga a "igualdade entre homens e mulheres, entre portugueses".

"Começa também em quem se dedica à carreira docente, e nós queremos valorizar, dignificar, respeitar quem dedica a sua vida a ensinar os outros. É para nós fundamental termos professores que se sintam motivados, respeitados em Portugal", salientou.

Para o líder do PS, "é assim em qualquer profissão: nós fazemos melhor o nosso trabalho em qualquer profissão quando nós nos sentimos valorizados, respeitados".

"E se o Estado exige que o setor privado, que as empresas privadas - e bem -, cumpram o contrato que têm para com os seus trabalhadores, o Estado tem de ser o primeiro a dar o exemplo: o Estado tem cumprir o contrato que tem para com os seus próprios trabalhadores", referiu, voltando a defender a reposição integral do tempo de serviço dos professores em quatro anos.

Por outro lado, o líder do PS disse também que quer a atividade docente mais atrativa, de forma a garantir que os jovens olham para a carreira docente "como uma carreira de futuro".

"É por isso que nós queremos aumentar os índices remuneratórios nos escalões de entrada, para valorizar a carreira, para termos uma carreira mais atrativa, para que mais jovens queiram entregar a sua vida a ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos", destacou.