Pelo menos dez palestinianos mortos na Cisjordânia em dois ataques israelitas

Na cidade de Tulkarem, e na mais greve escalada de violência em território da Cisjordânia das últimas décadas, cinco palestinianos foram mortos no ataque, com idades entre os 17 e os 35 anos, informou o Ministério da Saúde local controlado pela Autoridade Palestiniana.

As forças israelitas no terreno "impediram as ambulâncias e o Crescente Vermelho de entrar na área para transportar os feridos", informou a agência noticiosa palestiniana Wafa.

Este ataque ocorreu poucas horas após uma outra incursão militar israelita, também através de uma aeronave não tripulada (`drone`) no campo de refugiados de Balata, na cidade de Nablus (centro), onde o Exército judaico anunciou a morte do chefe das milícias locais e de duas outras pessoas, indicou a Wafa.

Em comunicado, as brigadas Al-Aqsa, braço armado do Fatah, o partido do presidente da Autoridade Palestina, anunciaram a morte de cinco dos seus membros em Balata.

Segundo um porta-voz militar israelita, a morte de Amed Abdullah Abu Shalal, considerado o chefe das milícias locais de Balata, justifica-se pela sua "tentativa de efetuar um ataque iminente" contra soldados e por anteriores "ataques terroristas".

Em novembro, pelo menos cinco palestinianos foram assassinados num ataque com `drone` em Tulkarem durante uma incursão militar nesta localidade, alvo de vários ataques similares desde a intensificação das operações militares israelitas na Cisjordânia e que decorrem em paralelo à invasão da Faixa de Gaza.

Em dezembro passado, um `drone` israelita também matou seis palestinianos na cidade de Jenin, norte da Cisjordânia e onde se concentram a maioria das milícias locais que resistem à ocupação.

A Cisjordânia regista a sua maior espiral de violência desde a Segunda Intifada (2000-2005), com 365 palestinianos mortos por disparos e ataques israelitas desde 7 de outubro passado - após a incursão do Hamas em território israelita e o início da ofensiva israelita em Gaza -, 41 deles abatidos desde o início de janeiro.

Desde o início da guerra em Gaza, as forças israelitas também prenderam na Cisjordânia mais de 3.000 palestinianos, dos quais 1.300 "suspeitos" de ligações ao Hamas.

Israel ocupou a Cisjordânia em 1967 e tem desde então reforçado a sua presença e intensificado a colonização da região.

O conflito em curso entre Israel e o Hamas, que desde 2007 governa na Faixa de Gaza, foi desencadeado pelo ataque do movimento islamita em território israelita em 7 de outubro.