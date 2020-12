Pepe preparado para ir a jogo frente ao Benfica

O também capitão dos `dragões` foi operado, na semana passada, para corrigir uma fartura na face, contraída no jogo da Taça da Liga, frente ao Paços de Ferreira, e poderá surgir neste embate com os `encarnados` com uma máscara protetora.

"Tenho já bastante experiência e sei que na forma como trabalhamos aqui, um jogador quando vai para dentro de campo é porque tem de estar bem fisicamente. A oportunidade de ir a jogo conquista-se no treino. Sinto-me bem, e se for chamado, com certeza tenho de estar em plenas condições para defender o meu clube", disse Pepe.

O internacional português, que não quis entrar em detalhes sobre a sua adaptação à máscara protetora, garantiu que a equipa "está preparada" para este desafio com os `encarnados`, vincando "a motivação" para conquistar mais um título para o clube.

"Quando vestimos esta camisola o objetivo é sempre ganhar, respeitando os adversários. Trata-se de uma final, que estamos com muita vontade de poder jogar e ganhar", disse Pepe.

Questionado se um bom resultado nesta partida poderá servir de motivação para o resto do campeonato, Pepe garantiu que a equipa trabalha sempre com "seriedade e fome de ganhar".

"Quando se trabalha com seriedade e com objetivos não é o facto de poder vencer um jogo ao nosso rival, que é um título que corresponde à época passada, que pode dar o clique. Temos de trabalhar sempre com seriedade quando vestimos esta camisola", disse o capitão do FC Porto.

O FC Porto defronta na quarta-feira o Benfica na Supertaça de futebol, que será disputada no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20:45, numa partida que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa