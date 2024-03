PM de Cabo Verde espera continuar "relações estruturantes" com Portugal

"Temos relações muito estruturantes com Portugal, independentemente de quem esteja conjunturalmente no Governo", respondeu o chefe do Governo, na Praia, ao ser questionado sobre as suas perspetivas em relação às legislativas naquele país europeu.

Ulisses Correia e Silva recordou que, quer Portugal, quer Cabo Verde, já passaram por diferentes governos e a cooperação e parceria, quer para o desenvolvimento quer a nível económica, cultural, académica, e em várias outras áreas, mantém-se e "tem estado a reforçar-se".

"Por aí não há nenhum problema em relação àquilo que são as expectativas das eleições do próximo domingo [em Portugal]", garantiu o primeiro-ministro cabo-verdiano.

Cabo Verde tem a terceira maior comunidade emigrada em Portugal, um dos principais parceiros de desenvolvimento do país africano e onde a imigração é um dos temas da campanha eleitoral.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.