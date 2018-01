Portimonense bate Rio Ave, depois de sete jogos sem ganhar

Lusa 29 Jan, 2018, 21:10 | LUSA-INBOX

O brasileiro Fabrício, aos três, 15 e 90+1 minutos, o último de grande penalidade, e o japonês Nakajima, aos 29, apontaram os tentos dos algarvios, enquanto Pelé apontou o tento de honra dos forasteiros, aos 51, de penálti.

O `onze` de Vítor Oliveira saltou, provisoriamente, para o 11.º lugar, com 21 pontos, enquanto o conjunto de Vila do Conde, que tinha triunfado em cinco dos últimos sete jogos no campeonato, manteve-se no quinto, com 33.

Veja o resumo da partida: