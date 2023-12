Portugal falha por segundos vitória sobre Itália no Europeu feminio de hóquei

Depois de terem sido goleadas pela Espanha, por 5-1, as hoquistas lusas dicutiram hoje a vitória até ao fim no jogo com as transalpinas, faltando apenas no calendário do Grupo A defrontar a França.

A vitória no grupo, que já não está ao alcance de Portugal, vale a ida direta às meias-finais do campeonato, enquanto as restantes seleções se vão cruzar, nos quartos de final, com as três que estão envolvidas no Grupo B.

Quando tudo já apontava para uma vitória das portuguesas, Elena Tamiozzo, jogadora do Benfica, alterou totalmente o rumo do jogo - aos 46 minutos, reduziu para 3-2, de grande penalidade, e na última jogada ofensiva de Itália fez o 3-3.

A Itália tinha começado melhor, com Francesca Maniero a adiantar a `azzura`, aos seis minutos, após o que Inês Severino fez o golo do empate, aos 15.

Ainda antes do intervalo, Raquel Santos falhou um penálti, defendido por Viki Carreta.

Na segunda parte, Portugal marcou aos 27, através de Sofia Moncóvio, e aos 33 minutos, quando Inês Severino finalizou um rápido contra-ataque.

Com apenas um ponto, Portugal segue na terceira posição do grupo, que ainda tem por realizar hoje o Espanha-França.