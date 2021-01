Portugal falha quartos de final ao perder com a França

Cidade 06 de Outubro, Egito, 24 jan 2021 (Lusa) -- A seleção portuguesa de andebol falhou hoje o apuramento para os quartos de final do Mundial, no Egito, ao perder por 32-23 com a França, em encontro da terceira jornada do Grupo III da Ronda Principal.