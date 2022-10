Portugal vence Luxemburgo na qualificação para o Europeu de andebol de 2024

A seleção lusa, que na estreia da fase de apuramento bateu em Matosinhos a Turquia por 44-27, chegou ao intervalo já a vencer a seleção luxemburguesa por 14-5, com Portugal a ampliar a vantagem na segunda parte.

Com este triunfo, Portugal está no primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, os mesmos da Macedónia do Norte, que hoje venceu a Turquia por 36-27, tendo a seleção lusa vantagem na diferença de golos.