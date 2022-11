Portugal vence na Estónia e ainda corre pelo Eurobasket feminino de 2023

A equipa portuguesa, que ao intervalo já vencia por 48-28, foi superior à formação adversária em todos os quartos do encontro, mantendo assim ainda algumas esperanças de lutar pelo primeiro lugar, ou de ainda entrar no ranking dos quatro melhores segundos classificados.

Com este triunfo, Portugal sobe ao segundo posto, com seis pontos, menos dois do que a líder Grécia e mais um do que Grã-Bretanha e Estónia, que ocupam os terceiro e quarto lugares, respetivamente.