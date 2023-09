PR indonésio diz que confiança mútua é crucial para relação entre ASEAN e China

"É essa confiança e cooperação concreta que pode ser uma força positiva para a paz e a estabilidade regional", afirmou Joko Widodo, na abertura da Cimeira ASEAN-China, onde Pequim está representado pelo primeiro-ministro Li Qiang.

"A China é um dos quatro parceiros de diálogo da ASEAN que tem o estatuto de parceiro estratégico alargado, e este ano cumpre-se o 20º. Aniversário da assinatura pela China do Tratado de Amizade e Cooperação", recordou Joko Widodo.

Na terça-feira, à chegada a Jacarta, Li Qiang referiu-se ao que considerou ser a centralidade da ASEAN, defendendo que a organização regional deveria elevar o seu papel em assuntos internacionais.

"A China apoia firmemente a centralidade da ASEAN na cooperação regional e a desempenhar um papel mais importante nos assuntos internacionais", disse o líder chinês.

"Aguardo com expectativa discussões aprofundadas com os líderes sobre questões importantes da cooperação regional, num esforço para reforçar a solidariedade e as oportunidades de desenvolvimento", acrescentou Li.

O encontro ocorre numa altura em que aumentam tensões entre a China e alguns Estados membros da ASEAN, especialmente no que se refere a tensões territoriais no Mar do Sul da China.

No final de agosto, a China publicou a edição deste ano do seu mapa padrão, que é visto como uma forma de mostrar as revindicações unilaterais de Pequim sobre a zona marítima, algo contestado pela Malásia, Taiwan, Brunei, Vietname e Filipinas.

Desde que assumiu a presidência rotativa da ASEAN, a Indonésia tentou acelerar o processo de negociação de um código de conduta para as zonas em disputa no Mar do Sul da China.

As linhas mestras do código de conduta foram adotadas em julho numa reunião em Jacarta entre os chefes da diplomacia dos 10 Estados membros da ASEAN e da China. O código poderá ser endossado na cimeira de hoje.

Cooperação marítima e reforço dos laços marítimos são outros dos temas em debate.

A agenda de hoje em Jacarta é intensa, com várias cimeiras da ASEAN com os seus parceiros, incluindo Japão, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

Hoje está previsto um encontro entre o presidente indonésio Joko Widodo e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que chegou a Jacarta na noite de terça-feira.