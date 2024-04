Prisão preventiva para antiga diretora-geral dos Impostos da Guiné-Bissau

De acordo com a mesma fonte, a ex-responsável da Direção-Geral das Contribuições e Impostos (DGCI), detida na sexta-feira, foi ouvida hoje pelo Ministério Público, que requereu a adoção da medida de coação, sendo reconduzida para a cela da PJ em Bissau.

A fonte precisou que as averiguações vão continuar para apurar as eventuais responsabilidades da ex-dirigente dos Impostos no caso de "desvio de avultadas somas" provenientes de receitas da campanha de comercialização da castanha de caju, principal produto agrícola e de exportação da Guiné-Bissau.

O caso remonta a 2023 e na altura foi espoletado através de uma denúncia de funcionários da DGCI, posteriormente confirmada pelos serviços de inspeção do Ministério da Economia e Finanças.

A fonte da PJ não soube precisar qual o valor de dinheiro público em causa.

A ex-diretora da DGCI encontra-se nas mesmas instalações da PJ em Bissau onde também estão detidos o antigo ministro da Economia e Finanças, Suleimane Seidi, e o ex-secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro.

Seidi e Monteiro foram detidos, em dezembro, acusados de prática de corrupção ao pagarem dívidas a um grupo de empresários, num processo em que o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, considerou fraudulento.

Os dois ex-governantes, acusados de abuso de poder, violação de normas de execução orçamental, peculato e fraude fiscal, viram o seu julgamento marcado para 11 de março, adiado entretanto para uma data ainda por anunciar.