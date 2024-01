PSI cai com Jerónimo Martins a perder mais de 7 por cento

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, sete subiram, oito desceram e uma ficou inalterada (Ibersol).

A Jerónimo Martins, uma das cotadas com maior peso no PSI, liderou as descidas e caiu 7,17% para 20,98 euros.

Na quinta-feira, após o fecho do mercado, a Jerónimo Martins divulgou os dados preliminares das vendas em 2023, indicando que cresceram 20,6%, para 30,6 mil milhões de euros.

A empresa que detém o Pingo Doce revelou que a polaca Biedronka obteve vendas de 21,5 mil milhões de euros, um aumento de 22,3% em relação a 2022.

O desempenho da bolsa de Lisboa contrariou as subidas das principais bolsas europeias. Paris avançou 1,05%, Frankfurt 0,95%, Madrid 0,90%, Milão 0,73% e Londres 0,64%.