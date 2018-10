Quarteto de Andy Sheppard toca no SeixalJazz depois do cancelamento de Carla Bley

Lusa25 Out, 2018, 15:58 | LUSA-INBOX

Andy Sheppard, que acompanha Carla Bley há perto de três décadas, e com a qual gravou álbuns como "Songs with Legs", fazia parte do trio anunciado para a digressão portuguesa da pianista norte-americana, com o contrabaixista Steve Swallow, outro parceiro de longa data. A digressão também incluía uma atuação no festival Jazz ao Centro, em Coimbra, cancelada no início da semana.

"A organização do festival foi informada pelo agente da artista Carla Bley que esta adoeceu durante a digressão pela Alemanha, encontrando-se impossibilitada de realizar este espetáculo", anunciou a câmara seixalense que organiza o evento, informando que "os bilhetes já adquiridos serão válidos para a nova formação".

O quarteto de Andy Sheppard atua no sábado, às 22:00, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

Outra alteração na programação anunciada para o festival de jazz do Seixal diz respeito ao concerto com João Hasselberg e Pedro Branco, agendado para sexta-feira, que "terá lugar numa nova data: 28 de outubro, domingo, no mesmo horário 22;00", também no palco do Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, cenário do SeixalJazz.

A alteração do concerto da dupla portuguesa, de acordo com a autarquia, antecipa "eventuais constrangimentos decorrentes do pré-aviso de greve geral da função pública para o próximo dia 26 de outubro, sexta-feira".

Pela mesma razão, também "a organização não consegue garantir a realização do concerto de Ricardo Pinto Quinteto - SeixalJazz Clube 2018, marcado também para o dia 26 de outubro, no espaço Armazém 56 -- Arte Sx", de entrada livre.

Relativamente aos bilhetes para o concerto de João Hasselberg e Pedro Branco, "são válidos para a nova data".

"A organização procederá à devolução do valor dos bilhetes a quem o solicitar, durante um período de 30 dias a contar da data inicial do evento", tal como sucede para a alteração do concerto de Carla Bley, adianta a organização.

O quarteto do saxofonista Andy Sheppard, que toca na data prevista para a atuação de Bley, inclui Rita Marcotulli, em piano, Michel Benita, contrabaixo, e Israel Varela, bateria.

A organização do certame realça que Andy Sheppard é "uma referência entre os saxofonistas europeus e um dos poucos britânicos a alcançar um papel de grande relevo na cena jazz internacional", sendo colaborador assíduo de Carla Bley, com quem vinha tocar no SeixalJazz.

O concerto de Carla Bley, em Coimbra, estava marcado para sexta-feira, no Convento São Francisco.

O Jazz ao Centro Clube (JACC), que organiza o festival nesta cidade, anunciou o cancelamento do concerto na terça-feira, estando prevista a devolução dos bilhetes ou, "excecionalmente", "a troca do ingresso", no local onde foi adquirido, "para o concerto de sábado, às 21:30", do LAN Trio, com o pianista Mário Laginha.