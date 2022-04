Ricardo Soares acredita que dirigirá Gil Vicente em Alvalade

"Muito sinceramente, acho que irei estar no banco, até porque sou dos que acredita que as regras são para todos. Utilizamos a mesma regra que outros anteriormente utilizaram para ir a jogo. Não me passa pela cabeça que agora possam existir duas regras. Se isso acontecer, sei que os meus jogadores estão preparados para chegar a Alvalade e fazer um jogo de acordo com o projetado", assumiu o técnico, em conferência de imprensa.

Expulso no empate caseiro com o Paços de Ferreira (1-1), por "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva" para com a equipa de arbitragem liderada por Rui Costa, da associação do Porto, Ricardo Soares foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 15 de suspensão e uma multa de 2.805 euros.

"Segundo o relatório, disse "isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha". Não sei qual é o objetivo disto. Somos aconselhados, e eu tenho essa preocupação, de não falar dos árbitros no final dos jogos. Aliás, até me faz confusão falar disto, mas tenho de fazer a minha defesa. Os responsáveis pela arbitragem e os árbitros, dizem que podemos falar com eles e não concordar com as suas decisões. Então, digam-me qual o adjetivo que tenho de usar num lance em que o país inteiro assistiu a um erro inqualificável", atirou.

Em causa está o penálti que deu origem ao golo dos `castores`, aos 48 minutos, quando Rui Costa considerou existir falta na área do togolês Emmanuel Hackman sobre Nuno Santos e ouviu o videoárbitro Miguel Nogueira (VAR), confirmando a sua decisão inicial.

"O quarto árbitro e o VAR acharam que não era penálti. Parece-me que o Conselho de Disciplina também não achou, pois não nomeou o árbitro [Rui Costa] para nenhum jogo das ligas profissionais [este fim de semana]. Não sei se é coincidência ou não. Sei é que perdi dois pontos por um erro inqualificável de um elemento que integra o jogo", notou.

Admitindo que essa decisão arbitral "pode ser suficiente para tirar o quinto lugar ao Gil Vicente", Ricardo Soares lembrou que "um treinador vive de resultados e um árbitro de boas prestações", sob pena de "ser prejudicada" a carreira técnica e o clube em causa.

"Temos uma equipa que joga futebol de grande qualidade e tem a preocupação de não rodear árbitros. Eles tiveram um comportamento fantástico em privilegiar o jogo. Não treino anti-jogo e estou constantemente a dizer aos meus jogadores para não se atirarem para o chão, de forma que o jogo possa ser limpo. Faço questão de ter estes valores no meu dia-a-dia para não ganhar a qualquer custo, mas de forma limpa e justa", reiterou.

De acordo com a imprensa desportiva, o Gil Vicente entregou uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para suspender preventivamente o castigo de Ricardo Soares, que também viu o adjunto Maurício Vaz ser punido com uma partida.

"[A ausência do banco] Tem sempre o impacto natural de um líder que não está presente para jogos importantíssimos. Faltam três jogos para acabar o campeonato e gostava de estar a falar de um duelo contra uma excelente equipa, um grandíssimo treinador e um clube que tem dado passos largos numa evolução excelente para estar mais perto de títulos. Do meu lado, o clube dá-me todas as condições para ter sucesso", finalizou.

Ricardo Soares já esteve ausente do banco de suplentes esta época no empate na visita ao Estoril Praia (2-2), da oitava ronda, devido a expulsão, e na vitória em Vizela (1-0), da 22.ª, depois de ter sido o primeiro treinador da prova a receber cinco cartões amarelos.

O Gil Vicente, quinto colocado, com 48 pontos, visita o campeão nacional Sporting, vice-líder, com 76, no domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.