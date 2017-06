Risco `Máximo` em Castro Marim e Gavião e `Muito Elevado` no sul e interior

Lusa 02 Jun, 2017, 07:43 | LUSA-INBOX

De acordo com o IPMA, em risco `Muito Elevado` estão mais de 30 concelhos do sul e interior centro e norte do país, abrangendo os distritos de Faro, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Viseu e Bragança.

Em risco `Elevado` estão mais de 80 concelhos, também no sul e interior centro e norte de Portugal Continental, além da costa Este da ilha da Madeira.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre `Reduzido` e `Máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia, relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura máxima, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã e a partir do final do dia.

Durante a tarde vai aumentar a nebulosidade no interior do país, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região Norte. O vento vai soprar fraco a moderado (até 25 km/h) de noroeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h), por vezes com rajadas até 65 km/h no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas.

Os termómetros vão chegar até aos 32º em Faro, Beja, Évora e Castelo Branco, aos 29º em Bragança e Portalegre e aos 27º em Vila Real e Santarém.

Em Lisboa a temperatura máxima não deve ultrapassar os 25º, em Coimbra 24º e no Porto 21º.

Na Madeira a previsão é de céu muito nublado e aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas e a temperatura máxima vai chegar aos 24º (Funchal).