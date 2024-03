Salomé Afonso apura-se para a final dos 1.500 metros

Obrigada a ficar num dos três primeiros lugares para `carimbar` a presença na corrida decisiva, a meio-fundista lisboeta esteve quase sempre entre as três atletas da frente e concluiu a manga somente atrás da etíope Diribe Welteji, corredora que se apresentou para os Mundiais com o segundo melhor tempo da época entre as 28 participantes.

Depois de ter ficado de fora da final nos Europeus de pista coberta de Istambul, realizados em março de 2023, a atleta portuguesa alcançou o quinto melhor tempo entre as quatro mangas da eliminatória e é uma das 12 atletas que vai disputar a final dos Mundiais, agendada para as 21:45 de domingo.

A marca de Salomé Afonso ficou ainda três décimas acima do seu recorde pessoal, de 4.07,25 minutos, estabelecido em 21 de janeiro, no Luxemburgo, que corresponde ao 18.º melhor tempo da época entre as atletas que se apresentaram na Escócia.

Também nos 1.500 metros, mas na competição masculina, o recordista nacional Isaac Nader disputa hoje as eliminatórias, a partir das 20:10, antes de João Coelho e Omar Elkhatib disputarem as meias-finais dos 400 metros, a partir das 21:10.