Santos pede paciência e espera por criatividade individual contra checos

"[Este jogo] vai ser desafiante e vai colocar questões completamente distintas. Não é como a Espanha e Suíça, que tentam subir a jogar e organizar. Não aparecem tantas oportunidades de explorar a profundidade e mantém sempre quatro ou cinco jogadores atrás", começou por explicar o técnico luso, durante a conferência de imprensa de lançamento do encontro da terceira ronda da `poule`, na quinta-feira.

Fernando Santos lembrou, depois, que os checos não superaram os helvéticos (2-1), na primeira ronda, e empataram com os espanhóis (2-2), na segunda, por "mero acaso", e deu o mote para a vitória.

"[Vamos ter] paciência com objetividade. Não pode ser por mero acaso que ganharam Suíça e que empataram com Espanha, aliás, Espanha é que empatou no fim. Muito importante a criatividade individual para este jogo, que pode resolver no último terço", perspetivou.

A equipa das `quinas` não vai alterar a sua filosofia e "maneira de ser", segundo o selecionador, que aprofundou as características do jogo checo.

"Vamos enfrentar uma equipa que joga diferente, que joga, claramente, num 5x4x1 e defensivamente num 3x4x3. Esta equipa é muito bem organizada estruturalmente, joga num espaço de 20 ou 25 metros, sempre junta e baixa sempre junta. Há que ter paciência para encontrar os momentos certos e os espaços. Tem processo simples a atacar, troca a bola e ataca na profundidade. Está muito rotinada. Não mudamos a nossa maneira de ser", detalhou.

Na véspera do seu 100.º jogo à frente da principal equipa das `quinas`, Fernando Santos confessou que o encontro "mais marcante" foi o primeiro, em 11 de outubro de 2014, num desaire em França por 2-1.

"O primeiro jogo pela seleção foi, realmente, o que me marcou. O primeiro dia [na seleção] é sempre emocionante e lembro-me perfeitamente desse dia. Do primeiro jogo, não tenho uma memória clara, deve ser dos poucos [jogos]", contou.

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19:45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

AJC // AJO

Lusa/Fim