Sérgio Vieira é o novo treinador do Moreirense

Lusa 31 Out, 2017, 15:32 | LUSA-INBOX

Em nota publicada no seu sítio oficial na Internet, o Moreirense revela que chegou a acordo com o treinador Sérgio Vieira, de 34 anos, para assumir o comando da equipa até ao final da temporada, com mais duas épocas de opção.

"Sérgio Vieira já irá orientar a equipa no treino de hoje à tarde", lê-se na nota.

O novo treinador, de 34 anos, que foi observador do Sporting de Braga e treinou clubes no Brasil, substitui Manuel Machado, que saiu do clube no domingo, após o desaire por 3-0 no reduto do Belenenses, em encontro da 10.ª jornada da I Liga.