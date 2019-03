Setúbal e Tondela empatam 0-0 e mantêm-se na `cauda` da I Liga

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 19:45 | LUSA-INBOX

No Estádio do Bonfim, em Setúbal, o `nulo` permaneceu até ao fim do encontro, apesar de os sadinos terem jogado durante toda a segunda parte em superioridade numérica, devido à expulsão de Ricardo Alves, defesa da equipa visitante, aos 45 minutos.

O Setúbal, que não vence no campeonato há 14 jornadas, desde 01 de dezembro de 2018 (1-0, na visita ao Marítimo), ocupa o 15.º lugar do campeonato, primeiro acima da zona de despromoção, com 25 pontos, à frente do Tondela, 16.º, com 24, que não vence fora de casa desde 02 de janeiro de 2019, na 15.ª ronda (2-1, no estádio do Santa Clara).