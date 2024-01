Síria autoriza ONU a encaminhar ajuda através de posto fronteiriço com Turquia

Num comunicado, a missão da Síria na ONU declarou que a passagem de Bab al-Hawa, que ficará assim disponível até 13 de julho, deve ser "efetivamente operacionalizada de forma a contribuir para ajudar as pessoas necessitadas no noroeste da Síria".

Nas zonas do noroeste da Síria controladas pelos rebeldes vivem mais de quatro milhões de pessoas, muitas delas deslocadas pelo conflito que eclodiu em março de 2011, que matou mais de meio milhão de pessoas e deslocou cerca de metade dos cerca de 23 milhões de sírios.

Em 2014, o Conselho de Segurança da ONU autorizou inicialmente a entrega de ajuda da Turquia, Iraque e Jordânia através de quatro pontos de passagem para as zonas controladas pela oposição na Síria.

Mas, ao longo dos anos, o aliado mais próximo da Síria, a Rússia, apoiada pela China, limitou as passagens autorizadas apenas a Bab al-Hawa, reduzindo ao mesmo tempo os mandatos, de 12 para seis meses.

Depois de um terramoto devastador de magnitude 7,8 ter assolado o noroeste da Síria e o sul da Turquia em fevereiro, o Presidente sírio, Bashar al-Assad, abriu dois pontos de passagem adicionais a partir da Turquia, Bab al-Salameh e al-Rai, para aumentar o fluxo de assistência, mas estes encerraram a 13 de agosto do ano passado.

As condições de vida na Síria estão a deteriorar-se, com mais pessoas necessitadas, especialmente durante o inverno rigoroso. Dezenas de milhares de pessoas vivem em acampamentos na província de Idlib, no noroeste do país.

Em dezembro do ano passado, o Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas lembrou que, este mês, termina o principal programa de assistência em toda a Síria, onde mais de 12 milhões de pessoas não têm acesso regular a alimentos suficientes.

A ONU estima que cerca de 90% da população vive na pobreza. O valor da libra síria em relação ao dólar norte-americano tem vindo a cair ao longo dos anos, afetando o poder de compra.