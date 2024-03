Sonae consegue mais de 80 por cento da Musti após OPA

"A Sonae SGPS informa que [...] o período subsequente da oferta pública de aquisição voluntária dirigida a todas as ações em circulação da Musti Group Plc, lançada pela Flybird Holding Oy, uma subsidiária da Sonae terminou no dia 06 de março", lê-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os resultados preliminares indicam que, na sequência da oferta, a Sonae passou a deter 80,58% das ações e dos direitos de voto na empresa.

Esta percentagem inclui as ações aceites durante o período subsequente da oferta e os títulos comprados em mercado e detidos pela empresa.

A Sonae adiantou ainda que o resultado final vai ser comunicado por volta do dia 11 de março "e a sua liquidação concretizada antes do final do primeiro trimestre de 2024".

Em 01 de março, a Sonae comunicou ao mercado a emissão, em duas operações separadas, de 400 milhões de euros em obrigações para financiar a oferta sobre a nórdica Musti, de retalho de comida de animais de estimação.

O negócio, que a Sonae anunciou no passado dia 29 de novembro, avalia a empresa em 868 milhões de euros, com uma contrapartida de 26 euros por ação.

A Musti tem uma rede de mais de 340 lojas.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Sonae recuaram 0,28% para 0,88 euros.