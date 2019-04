Sporting quer consumar a ambição do título europeu

Lusa Comentários 24 Abr, 2019, 09:31 | LUSA-INBOX

Para esta temporada, a esperança da equipa portuguesa renova-se na Almaty Arena, no Cazaquistão, que acolhe entre sexta-feira e domingo a `final four` da competição, na qual estão também presentes o anfitrião Kairat Almaty e os espanhóis do FC Barcelona e do Inter Movistar, atuais bicampeões europeus que contam com o internacional português Ricardinho.

Os `leões` são mesmo o único dos quatro finalistas que nunca venceram este título. É nessa condição que detêm igualmente o registo de mais finais perdidas na maior prova europeia de clubes, com três desaires (2010/11, 2016/17 e 2017/18) desde 2002, ano que marca o arranque oficial da competição.

Os russos do Dínamo Moscovo até somaram cinco derrotas em finais, mas lograram, em 2006/07 a conquista do título, até agora apenas erguido por uma vez por clubes portugueses, caso do Benfica, em 2009/10, numa final disputada em Lisboa, frente ao Inter Movistar.

A formação orientada por Nuno Dias pode não possuir o palmarés dos outros rivais, mas apresenta-se no Cazaquistão com um lote de jogadores muito experientes e determinados a inscrever, por fim, o seu nome na galeria de vencedores.

Aos já veteranos João Matos, Cardinal, Diego Cavinato ou Alex Merlim, o Sporting conta agora com um trunfo de peso: o guarda-redes internacional brasileiro Guitta, que tem brilhado em 2018/19 na baliza `leonina`.

A caminhada para o sonho começa, precisamente, onde acabaram as últimas duas: diante do Inter Movistar. Em 2017, os espanhóis golearam os `leões`, por 7-0, em Almaty, e, no ano passado, bateram a formação lisboeta, por 5-2, em Saragoça.

Na sexta-feira, os tricampeões nacionais reencontram o clube em que Ricardinho é a `estrela` maior, a partir das 16:30 locais (12:30, em Lisboa).

O Inter Movistar é o emblema mais laureado a nível europeu, com cinco troféus (2004, 2006, ainda sob a designação de Boomerang Interviú, 2009, 2017 e 2018). Sob o comando do treinador Jesús Velasco figuram ainda outros talentos de grande nível, como o espanhol Pola e os brasileiros Gadeia e Humberto. Para a outra meia-final está reservado o embate entre o anfitrião Kairat Almaty, campeões em 2013 e 2015, e FC Barcelona, vencedor da edição de 2012.

Até atingir esta fase da competição, o Sporting começou por ficar no segundo lugar do Grupo 4 da ronda principal, atrás do Kairat Almaty e à frente de Lidselmash Lida (Bielorrússia) e Feniks (Kosovo). Na etapa seguinte da prova, os `leões` impuseram-se no Grupo C da Ronda de Elite, prevalecendo sobre o Benfica, os russos do Sibiryak e os croatas do Novo Vrijeme.

A Liga dos Campeões de futsal realiza-se entre sexta-feira e domingo, no Almaty Arena, em Almaty (Cazaquistão).