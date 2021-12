Sporting recebe City a 15 de fevereiro, Benfica anfitrião do Ajax dia 23

Além do jogo da formação `leonina`, o dia inaugural dos `oitavos`, uma terça-feira, contempla a aguardada receção do Paris Saint-Germain ao Real Madrid, enquanto os `encarnados` jogam em 23 de fevereiro, uma quarta-feira, no mesmo dia em que o Atlético de Madrid recebe o Manchester United.

A receção do conjunto de Rúben Amorim ao conjunto de Pep Guardiola, no qual alinham os internacionais lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, acontece após a deslocação ao Dragão, para defrontar o FC Porto, no jogo `grande` da 22.ª jornada da I Liga, marcado para o fim de semana de 12 e 13 de fevereiro.

Na segunda mão, o Sporting desloca-se a Manchester em 09 de março, uma quarta-feira, enquanto o Benfica joga em Amesterdão seis dias volvidos, em 15 de março, uma terça-feira.

O Sporting defronta o Manchester City e o Benfica o Ajax, de acordo com a repetição, por motivos técnicos, do sorteio dos `oitavos`, que, em primeira instância, tinha colocado a Juventus no caminho dos `leões` e o Real Madrid no das `águias`.

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões joga-se em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, enquanto a segunda está agendada para 08, 09, 15 e 16 de março.