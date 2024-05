Técnicos de diagnóstico suspendem greve marcada para 07 de junho

"Na sequência da reunião com o Ministério da Saúde e reiterada a urgência da resolução de várias matérias, a tutela comprometeu-se a resolver, durante o verão, as arbitrariedades e injustiças que afetam" esses profissionais de saúde, adiantou o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

Em causa estão, de acordo com o sindicato, matérias que "não carecem de inclusão no protocolo negocial", como o reconhecimento do ponto e meio a atribuir por cada ano de trabalho, para avaliação de desempenho, independentemente de ser tempo avaliado ou não e do vínculo laboral, assim como o descongelamento e da progressão da carreira dos TSDT, com aplicação dos retroativos a 2019.

Ficou também agendada uma nova reunião para 25 de junho para estabelecer o protocolo negocial em relação às matérias que exigem negociação, referiu a estrutura sindical, que salienta que a suspensão da greve constitui um "voto de confiança na tutela", mas que se vai manter vigilante.

Em 21 de maio, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica tinham anunciado uma greve nacional para 07 de junho em protesto contra "a total e absoluta ausência de resposta" da tutela aos pedidos de reunião com os sindicatos do setor, mas o encontro entre as duas partes decorreu esta semana.