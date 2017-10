Tempo quente e seco vai manter-se pelo menos até domingo

Lusa27 Out, 2017, 07:34 / atualizado em 27 Out, 2017, 07:35 | LUSA-INBOX

"Vamos continuar com tempo quente e seco. Para hoje prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, soprando com mais intensidade nas terras altas e está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima", adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido ao tempo quente seco, o IPMA vai manter o risco de incêndio para alguns distritos do continente.

De acordo com Patrícia Gomes, no fim de semana vai notar-se uma pequena diferença no que diz respeito às temperaturas, prevendo-se uma descida ligeira nas regiões do Norte e Centro devido à entrada de uma massa de ar mais frio.

No entanto, segundo a meteorologista, continua a prever-se céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado ainda a predominar do quadrante leste e a soprar moderado a forte nas terras altas e ausência de precipitação.

"No que diz respeito às temperaturas, na região Norte, para hoje a subida varia entre os 04 e os 06 graus e amanhã [sábado] descem os 04 a 06 graus que subiram hoje. No domingo, vamos ter uma pequena descida da máxima de 02/03 graus em quase todo o território", disse.

Segundo Patrícia Gomes, no domingo devido à descida da temperatura, já se prevê que o território fique com temperaturas máximas abaixo dos 30 graus Celsius.

Na segunda-feira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo e vento moderado a forte nas terras altas", indicou.

A meteorologista do IPMA adiantou que, de acordo com a informação que existe neste momento, existe uma possibilidade de a precipitação regressar a partir de dia 3 de novembro.