Tiafoe vence maratona de três horas para apurar-se para as meias-finais

Finalista do Estoril Open em 2018, o 29.º jogador mundial bateu o tenista que o precede no `ranking ATP, com os parciais de 7-6 (7-5), 5-7 e 7-5, em três horas.

Afastado o quarto pré-designado, Tiafoe espera agora pelo frente a frente entre o canadiano Félix Auger-Aliassime, primeiro cabeça de série, e o norte-americano Sebastian Korda, que encerra sessão de hoje no Clube de Ténis do Estoril.