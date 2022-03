Timor-Leste. Lú-Olo promete dar luta na 2.ª volta das presidenciais

"Não digo estar desapontado (com os resultados), mas esta é a realidade e tenho que a aceitar. Mas como candidato à segunda volta continuarei a batalhar", disse Francisco Guterres Lú-Olo, em declarações à Lusa no Palácio Presidencial.

José Ramos-Horta venceu a primeira volta das presidenciais em Timor-Leste, com 46,58 dos votos (301.481), o que obriga à realização de uma segunda volta, de acordo com os dados finais provisórios.

Dados do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), a serem confirmados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), mostraram que o atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, foi segundo com 143.408 votos (22,16%).

Lú-Olo disse, à margem da cerimónia de posse de quatro novos membros do governo, já ter iniciado diálogos no intuito de consolidar alianças adicionais para a campanha, incluindo alguns adversários na corrida presidencial.

"Essa é a regra da democracia. Naturalmente que os meus representantes e eu próprio vamos reunir mais aliados no sentido de avançar", disse, confirmando consultas com os dois partidos que estão com a Fretilin no governo, o Partido Libertação Popular (PLP), do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que apoiou a candidatura de Armanda Berta dos Santos, terceira mais votada.

Já sobre o quarto candidato mais votado, o ex-chefe das forças armadas Lere Anan Timur, Lú-Olo mostrou-se convicto que terá o seu apoio.

"Eu acho que sim, não há outra alternativa para ele. Ele sempre foi da Fretilin e continuou a dizer que é da Fretilin. Os apoiantes e eleitorado dele são da Fretilin e eu acho que não há alternativa para ele. Mas a escolha será dele", afirmou.

Lú-Olo rejeitou, como afirmou José Ramos-Horta à Lusa, que os resultados do voto de sábado, representam uma derrota para atual liderança do seu partido, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).

"Não concordo com a derrota. Se ganhasse na primeira ronda diria isso. Mas vamos para a segunda volta. Ainda ninguém ganhou. Vamos todos começar do zero de novo", disse.

Sobre a campanha, Lú-Olo considerou necessário ser "mais claro" para o eleitorado, procurando garantir que políticas e programas são bem explicados.

"A campanha tem que ser muito mais clara para todo o eleitorado. Foi uma experiência na primeira volta. Cada um que saiba retirar daí as ilações necessárias no sentido de melhorar a linguagem para o nosso povo compreender e dar o seu apoio", afirmou.

A campanha para a segunda arranca a 2 de abril.