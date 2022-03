Timor-Leste. Matan Ruak pede demissão de vice-ministra das Finanças

"Tive ontem (segunda-feira) uma conversa longa com o primeiro-ministro, mas que depois esclareceu que o objetivo da audiência é que me pedia para entregar a pasta que estou a assumir", disse Sara Brites em declarações à Lusa.

"Estas foram as palavras que usou. Para eu a seguir submeter o meu pedido de demissão que vou enviar hoje. O objetivo desse pedido, disse, é que pretendia fazer uma remodelação no Governo", sublinhou.

Sara Brites disse que a decisão de lhe pedir a demissão "não é uma questão de desempenho e é mais política do que desempenho", recordando que foi o próprio primeiro-ministro que lhe pediu para permanecer no executivo aquando da primeira remodelação, em maio de 2020.

"Nunca foi levantada qualquer questão sobre o meu desempenho", afirmou, considerando o pedido de Taur Matan Ruak "inesperado".

Antiga vice-governadora do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), Sara Brites foi chamada para o VII Governo minoritário liderado pela Frente de Libertação do Timor-Leste Independente (Fretilin) pelo anterior primeiro-ministro, Mari Alkatiri, ocupando então o mesmo cargo de vice-ministra.

Depois da tomada de posse do atual VIII Governo, Sara Brites manteve-se em funções, assumindo depois o cargo de ministra interina no VIII Governo, liderado por Taur Matan Ruak.

Ainda que no caso do VIII tenha sido apresentada pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Sara Brites sempre foi considerada uma independente.

"Eu decidi permanecer neste Governo em resposta a um pedido por escrito do primeiro-ministro, que solicitou que ficasse até ao final do mandato. Respeitei esse pedido do primeiro-ministro e aceitei ficar. Mas agora pede-me para eu me demitir", explicou hoje à Lusa.

Aos jornalistas, sem avançar detalhes, Taur Matan Ruak confirmou que vai haver uma remodelação a curto prazo, o que considerou "um processo normal" nos governos.