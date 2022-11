Tomás Paçó diz que seleção de futsal não vai facilitar na receção à Lituânia

"O ADN desta seleção nacional é não facilitar, seja em que jogo for. Sabemos perfeitamente o nosso objetivo, estamos muito focados em vencer todos os jogos nesta qualificação. Não há facilitismos nesta equipa", afirmou o jovem fixo de 22 anos, em declarações aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tomás Paçó elogiou a equipa técnica liderada por Jorge Braz, que "exige muito" aos jogadores e os mantém "sempre focados e com os pés bem assentes no chão".

"Essa é uma das principais razões para termos este sucesso e para estarmos sempre tão competitivos em todas as circunstâncias", destacou, sobre as conquistas recentes de Portugal, campeão mundial e europeu em título e vencedor da primeira edição da Finalíssima, prova organizada pelas confederações europeia (UEFA) e sul-americana (CONMEBOL).

A seleção portuguesa lidera o Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024 com seis pontos, após triunfos sobre Lituânia (6-0) e Bielorrússia (5-3), que ainda não somaram pontos.

Os vencedores dos 12 grupos e os quatro melhores segundos classificados seguem diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes segundos posicionados disputam um `play-off`.

Para o reencontro de quarta-feira (20:30 em Lisboa) com os lituanos, da terceira ronda do grupo, Tomás Paçó antecipou um confronto com uma equipa que "sabe muito bem para onde levar o jogo" e que tem as ideias "muito fixas e claras".

"Vão ter de regresso os seus dois melhores jogadores, o que lhes vai acrescentar qualidade, certamente. Somos Portugal, vamos dar tudo para continuar a ter sucesso. Temos de nos focar muito na nossa equipa, no nosso trabalho e nas nossas ideias. Um dos pontos chave é fazer bem as coisas simples e sermos eficazes nas nossas ações", sublinhou o internacional português.

O fixo do Sporting mostrou-se ainda satisfeito por estar novamente entre os eleitos, depois de ter falhado os dois últimos encontros por lesão.

"Sinto-me muito bem. É muito bom voltar a este grupo, é um ambiente fantástico. Ter a oportunidade de voltar a representar Portugal é sempre gratificante", comentou Paçó, que soma 25 internacionalizações e três golos.

