Treinador do Famalicão quer evitar "olhar para trás" no duelo com o FC Porto

João Pedro Sousa defendeu, em conferência de imprensa de antevisão da partida com os `dragões`, que este encontro tem características distintas da segunda mão das meias-finais da Taça, desde logo pela necessidade obrigatória de vencer para seguir em frente na prova.

"Acredito que as polémicas não vão afetar rigorosamente nada. Já chegou o que aconteceu no passado", começou por dizer o técnico que, em relação ao encontro, apontou o que não pode acontecer: "O erro que não podemos cometer é olhar para trás. São jogos completamente diferentes. No último jogo que fizemos no Dragão tínhamos que jogar para ganhar. Um jogo mais ofensivo. E foi dessa forma que entrámos porque só um resultado interessava".

No entanto, para este jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, o técnico da formação famalicense acredita que a pressão está mais do lado do FC Porto.

"Neste jogo, os papéis, se calhar, estão invertidos. O FC Porto não quer deixar que o campeonato acabe nos próximos dias. Para nós este jogo não é um jogo especial, é igual a todos os outros do campeonato", referiu ainda.

Mesmo assim, e na busca de encontrar o que a equipa precisa de melhorar nos duelos com os portistas, João Pedro Sousa prefere recuar ao embate da primeira volta, no Estádio do Dragão, em que a sua equipa perdeu por 4-1.

"Se tivermos que olhar para trás vamos olhar para o jogo da primeira volta. Sabemos que o FC Porto coloca muitas dificuldades pelos corredores laterais. Sem nunca abdicar do corredor central. Em termos ofensivos tentaremos fazer o que fazemos sempre que é criar e chegar perto da baliza adversária. Tentar marcar e vencer", garantiu.

João Pedro Sousa revelou ainda que vai ser obrigado a fazer algumas alterações na equipa devido a algumas ausências por lesão e castigo.

"Temos algumas baixas que nos estão a condicionar. Temos a lesão do Cádiz, o castigo do Francisco Moura e do Sanca, e alguns jogadores com covid-19", explicou.

O médio Iván Jaime também fez uma antevisão da partida e garantiu que o único objetivo do Famalicão é encarar a partida da mesma forma como todas as outras e lutar pelos três pontos.

"Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos encarar o jogo como todos os outros. Nada de especial. É mais um. Queremos ganhar e jogar da nossa maneira e conseguir os três pontos", frisou.

O facto de ainda haver possibilidade de chegar ao sexto lugar, que dá acesso à Liga Conferência Europa, não é, para o jogador, um motivo extra de pressão, e garantiu que a equipa está tranquila.

"Não há pressão nenhuma. Temos de estar tranquilos. Temos de fazer o nosso jogo. Sabemos que é possível, é difícil, mas, havendo uma possibilidade, vamos tentar", disse.

O Famalicão, no oitavo lugar, com 43 pontos, recebe no sábado, às 20:30 horas, o FC Porto, em segundo, com 79, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.