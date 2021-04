Treinador do FC Porto repudia "ingratidão" com Marega

Vila Nova de Gaia, Porto, 25 abr 2021 (Lusa) - O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, mostrou hoje o descontentamento com as críticas feitas ao jogador Marega, repudiando a "ingratidão" sobre as prestações do avançado maliano no clube.