Treino aberto do Benfica contou com 23.470 adeptos no Estádio da Luz

Inicialmente, estava previsto que apenas o piso 0 do recinto fosse aberto ao público do Benfica, mas a grande adesão motivou também a abertura do piso 1, com os números finais disponibilizados pelo Benfica a apontarem para os 23.470 espetadores no treino.

O convite foi feito pelo treinador alemão Roger Schmidt e a massa adepta do clube da Luz não falhou, para verem ao vivo a primeira imagem pública dos `encarnados` versão 2022/23, com 28 futebolistas a subirem ao relvado e a dividirem-se em duas equipas.

Lucas Veríssimo - que mantém o programa de recuperação da lesão grave que sofreu - e os internacionais que ainda se encontram de férias foram as ausências neste apronto do Benfica, que iniciou com exercícios de aquecimento dos 25 jogadores de campo, enquanto os três guarda-redes efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Na `peladinha`, alinharam pela equipa de coletes Helton Leite, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Weigl, Florentino, David Neres, Rafa, João Mário e Henrique Araújo.

Já pela equipa sem coletes jogaram Samuel Soares, Bah, André Almeida, Tomás Araújo, Gil Dias, Meité, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Tiago Gouveia, Chiquinho e Musa.

Durante o jogo, também entraram André Gomes, Ristic, Martim Neto, Diego Moreira, Pizzi e Rodrigo Pinho, numa partida dividida em quatro partes de cerca de 12 minutos cada e em que os futebolistas iam trocando de equipas nas pausas para a hidratação.

A equipa de coletes acabou por vencer a `peladinha` por 4-0, com golos apontados por Henrique Araújo, João Mário - `bisou`, um deles de grande penalidade - e António Silva.

A pré-temporada das `águias` prosseguirá no Seixal esta semana, estando marcado entre sexta-feira e 14 de julho e um duelo com o Reading, no sábado.

Em 15 e 17 de julho, o Benfica irá disputar o Troféu do Algarve, frente aos franceses do Nice e os ingleses do Fulham, respetivamente, realizando ainda um encontro particular na Suíça, em 22 de julho, e a Eusébio Cup perante o Newcastle, em 26 de julho, na Luz.

DYRP // JP

Lusa/Fim