Três feridos e milhares de deslocados na tempestade tropical nas Filipinas

Três pessoas ficaram feridas ao serem atingidas pela queda de árvores na província de Cagayan, no norte da ilha de Luzon, a maior e mais populosa do arquipélago, e levadas para hospitais, disse um responsável da segurança.

Rueli Rapsing acrescentou que mais de sete mil pessoas foram retiradas de aldeias daquela província, enquanto as autoridades fecharam escolas e departamentos governamentais em Manila e em regiões onde possam ocorrer inundações e aluimentos de terras.

O encerramento das escolas aconteceu depois de milhões de alunos do ensino primário e secundário terem regressado às aulas presenciais, na segunda-feira, canceladas nos últimos dois anos no país devido à pandemia da covid-19.

Algumas regiões mais afetadas estão ainda a recuperar da devastação causada por um forte terramoto no mês passado, provocando preocupações por as encostas das montanhas seriam mais suscetíveis a aluimentos de terra, num país atingido por cerca de 20 tempestades tropicais por ano, indicaram.

O Ma-on enfraqueceu ligeiramente depois de fustigar as províncias montanhosas do norte, tendo deixado terra durante esta noite, com ventos constantes de 95 quilómetros por hora (km/h) e rajadas até 115 km/h. A tempestade tocou terra, na terça-feira de manhã, na cidade de Maconacon, na província de Isabela, disseram meteorologistas.

A tempestade pode intensificar-se no mar à medida que se dirige para o sul da China, salientaram.