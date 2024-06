Trump lança recrutamento de voluntários para mobilizar votos

O anúncio surge um dia depois de o júri do julgamento criminal contra Trump, em Nova Iorque, ter determinado que o magnata é culpado das 34 acusações que enfrentava, por falsificar registos comerciais para silenciar uma relação que teve com a atriz pornográfica Stormy Daniels.

A iniciativa, chamada `Trump Force 47`, procura recrutar, treinar e organizar "dezenas de milhares de voluntários em todo o país", com o objetivo de mobilizar "eleitores altamente específicos em distritos críticos em estados e distritos decisivos", destacou a campanha de Trump, em comunicado.

O programa, coordenado em conjunto com o Comité Nacional Republicano, baseia-se na estratégia inicial da campanha de Trump nas primárias estaduais, que se concentrava em atrair alguns eleitores específicos para cada distrito eleitoral.

"Os eleitores de Trump e os republicanos estão mais motivados do que nunca para fazer a sua parte para defender o presidente Trump de Joe Biden e do seu grupo de liberais corruptos", sublinharam Chris LaCivita e Susie Wiles, gestores de campanha do ex-presidente, citado na nota de imprensa.

A campanha de Trump estima que a condenação no julgamento de Nova Iorque aumentará a sua base de apoio e ajudará a recrutar novos voluntários.

Desde que foi conhecida a condenação nas 34 acusações criminais em Nova Iorque, a campanha de Trump angariou 32 milhões de euros em donativos, tendo o `site` chegado a ir abaixo por causa do volume de acessos.

Em conferência de imprensa, Trump evitou esta sexta-feira referir se irá para a cadeia e como isso afetará a sua campanha presidencial, dedicando-se, em vez disso, a descrever um "país em chamas" por causa do Governo do democrata Joe Biden.

Por sua vez, o atual chefe de Estado sustentou que "ninguém está acima da lei" e considerou "imprudente e perigoso" Trump sugerir que a decisão foi fraudulenta.

Trump, que deverá ser o candidato dos republicanos em novembro contra o democrata e atual Presidente, Joe Biden, negou todas as acusações.

É a primeira vez que um antigo Presidente dos Estados Unidos é considerado culpado por um delito penal.

A sentença será proferida em 11 de julho por um juiz do tribunal de Manhattan, quatro dias antes da convenção do Partido Republicano que deverá apresentar Trump como candidato contra Biden.