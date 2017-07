Tsanko Arnaudov volta a brilhar e é segundo em `meeting` na República Checa

Lusa 11 Jul, 2017, 22:09 / atualizado em 11 Jul, 2017, 22:09 | LUSA-INBOX

Stanék atirou a 21,38 metros, com o lançador português de origem búlgara a chegar aos 21,06 metros, no que é a sua quarta marca acima do patamar dos 21,00 metros. 20,55, 20,78, 20,55, dois nulos, e depois por fim 21,06 foi a sequência do recordista nacional, que continua em grande forma, a três semanas do início do Mundial.

Ainda na segunda-feira, Tsanko competira em Biberach, Alemanha, num evento na praça central da cidade, onde também foi segundo, com 20,98 metros, só batido pelo duplo campeão mundial David Storl, da Alemanha.

O pódio em Ústi nad Labem ficou completado com o brasileiro Darlan Romani, que atirou a 20,74 metros.

Igualmente vindo de Biberach, Francisco Belo, o outro português com mínimos para os Mundiais, esteve agora menos bem, ao ser nono com 19,08. Na véspera, atirara a 20,05 metros, um recorde pessoal, que o colocou no `top-10` europeu da época.

FB // VR