UE adotou formalmente novo adiamento do Brexit

"Aos meus queridos amigos britânicos: a União Europeia a 27 adotou formalmente a extensão. Poderá ser a última, por favor façam o melhor uso deste tempo", instou Donald Tusk numa publicação na rede social Twitter.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.