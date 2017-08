Um único concelho em risco muito elevado em dia de chuva e trovoada

Lusa 29 Ago, 2017, 07:21 | LUSA-INBOX

Segundo a informação disponibilizada na página do IPMA na internet, estão em risco elevado de incêndio dez municípios dos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco, num dia em que se mantém a previsão de aguaceiros e de condições favoráveis à ocorrência de trovoada e de granizo, sobretudo durante a tarde.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê a continuação de aguaceiros, mais frequentes a partir do meio da manhã, que poderão ser localmente fortes, ocasionalmente de granizo, e acompanhados de trovoadas, em especial nas regiões do interior.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 20º Celsiuis na Guarda e os 30º em Santarém.

Beja será a segunda cidade mais quente, com 28º, seguida de Évora e Coimbra, com 27º, e de Braga, Leiria e Castelo Branco, com 26º.

Em Lisboa a temperatura máxima não deverá ultrapassar os 25º e o Porto os 23º.