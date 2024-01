Vaga de frio afeta arranque das primárias republicanas no Iowa

Cerca de 30 milhões de pessoas estão sob alerta de tempestade de neve, principalmente no centro-oeste e na região dos Grandes Lagos, numa situação que ameaça prolongar-se até sábado nos estados de Wisconsin e Michigan.

A tempestade de inverno também atingirá no fim de semana o estado de Iowa, onde na segunda-feira terá início oficialmente o processo de escolha do candidato republicano para as eleições presidenciais de novembro, para o qual o ex-Presidente Donald Trump parte como claro favorito.

Durante as próximas horas são esperadas neves intensas, fortes rajadas de vento e temperaturas abaixo de zero graus Celsius que dificultarão o trânsito de veículos em vários pontos do estado.

A cidade de Des Moines, capital do Iowa, espera temperaturas entre menos 38 graus Celsius e menos 32 graus Celsius durante o dia de segunda-feira.

Nesse dia, os participantes nas eleições primárias republicanas devem reunir-se em escolas e igrejas para votar e escolher o seu candidato para as eleições presidenciais.

Perante a situação meteorológica, já foram cancelados alguns eventos de campanha de Trump, mas também do governador Ron de Santis e da ex-embaixadora Nikki Halley, com as autoridades a aconselharem que as pessoas que saiam de casa estejam devidamente protegidas contra as baixas temperaturas.

A primeira grande tempestade de inverno do ano nos Estados Unidos atingiu na terça-feira o centro e sudeste do país, com ventos fortes, tornados e neves intensas que causaram pelo menos três mortos e cortes de energia.