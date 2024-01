Várias localidades de Belgorod sem luz após ataque ucraniano

"Os cortes de eletricidade afetam os habitantes das aldeias de Glotovo, Bezimeno, e parcialmente as localidades de Gora-Podol e Kozinki", escreveu Gladkov no Telegram.

O governador acrescentou que o bombardeamento não provocou vítimas entre a população local.

Gladkov tinha-se previamente referido a outro ataque, na ocasião com `drones`, contra a localidade de Kozina, com danos em "três veículos".

Em paralelo, as redes sociais começaram a difundir fotos da cidade de Belgorod, capital da região homónima, onde são visíveis estações rodoviárias fortificadas com blocos de cimento e sacos com terra.

Em 30 de dezembro foram mortas 25 pessoas e mais de 100 ficaram feridas num ataque ucraniano em Belgorod, em resposta a uma vaga de ataques russos contra a Ucrânia, com recurso a mísseis de cruzeiro e `drones`.

Posteriormente, os bombardeamentos repetiram-se por diversas ocasiões e as autoridades decidiram retirar centenas de pessoas e prolongar até 19 de janeiro as férias escolares, entre outras medidas.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, desencadeada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.