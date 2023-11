Venezuela pede a Guterres que trave escalada no diferendo com a Guiana

Na carta, são apresentados "os erros cometidos" que afetam "a soberania da Venezuela", pedindo a António Guterres que retifique a situação, afirmou Nicolás Maduro, na segunda-feira, durante um programa televisivo "Com Maduro Mais".

O chefe de Estado venezuelano referiu que o secretário-geral deve atuar para desativar "a escalada que a Guiana tem contra a Venezuela, que a (petrolífera norte-americana) ExxonMobil tem contra a Venezuela".

Maduro sublinhou que Guterres "pode fazer muito" para "ajudar no processo de retomar o acordo de Genebra, num processo de diálogo direto, cara a cara".

O governante explicou ainda que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, vai defender esta terça-feira, no Tribunal Penal Internacional, a legitimidade do referendo consultivo previsto para 3 de dezembro.

Em 10 de novembro, a Venezuela acusou a ONU de ignorar a sua responsabilidade no aumento das tensões com a vizinha Guiana, no diferendo territorial por Esequibo.

A Venezuela "condena as (recentes) declarações atribuídas ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, através das quais pretende declinar a responsabilidade nas tensões geradas pela Guiana, relacionadas com a disputa territorial sobre a Guiana Esequiba", explicou, em comunicado.

No documento, Caracas indicou que, em 25 de fevereiro de 2018, alertou para a necessidade de respeitar o Acordo de Genebra de 1966, reiterando a carta enviada ao antigo secretário-geral da ONU Ban-ki Moon, em 15 de dezembro de 2016.

"No entanto, virando as costas à aplicação dos meios sucessivos previstos nesse acordo, o caso foi remetido, sem a vontade de uma das partes, para o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ)", acrescentou.

O documento foi divulgado depois de António Guterres manifestar preocupação com a escalada das tensões entre a Guiana e a Venezuela sobre a região fronteiriça de Esequibo.