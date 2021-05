Wuhan. Pelo menos 12 mortos na China na sequência de dois tornados

Ventos fortes de mais de 100km/h varreram a metrópole central chinesa de Wuhan na sexta-feira à noite, o local de nascimento da pandemia do coronavírus.

Seis pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, disseram as autoridades da província de Hubei, da qual Wuhan é a capital.

As rajadas eram tão fortes que duas gruas de construção foram danificadas, uma delas desabando num estaleiro de construção, causando grandes danos materiais.

Além de veículos danificados por objectos em queda, árvores foram arrancadas, galpões de estanho parcialmente destruídos e postes de electricidade derrubados, deixando mais de 26.000 casas sem energia.

Quase 30 casas ruíram, de acordo com as autoridades Hubei.

A cidade de Suzhou, perto de Xangai, também foi atingida na sexta-feira à noite por um poderoso tornado com ventos de mais de 200 km/h, de acordo com as autoridades locais.

Um relatório dizia que quatro pessoas foram mortas e uma desaparecida, e 130 ficaram ligeiramente feridas.

Imagens publicadas em redes sociais mostraram um redemoinho negro causando danos significativos.

Uma violenta tempestade com ventos fortes matou 11 pessoas numa cidade perto de Xangai, no início de maio.