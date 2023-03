Yolanda Hopkins avança para oitavos da prova de Peniche

Yolanda, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, conseguindo um quinto posto, marcou 9,30 pontos nas duas melhores ondas (4,70 e 4,60), em 20 possíveis, ficando atrás da havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial (2011, 2013, 2015,2019 e 2020) e campeã olímpica, que fez 11,50 pontos (6,50 e 5), e superando a australiana Isabella Nichols, com 8,57 (4,87 e 3,70).

Depois do sucesso da também olímpica lusa Teresa Bonvalot na primeira bateria, Portugal segue com as suas duas representantes para os oitavos de final do campeonato de Peniche.

A terceira etapa do circuito mundial arrancou hoje, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e prevê-se competição para o resto do dia, agora com a prova feminina, após terem sido disputadas as 12 baterias da ronda inaugural dos homens.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal começou na quarta-feira (08 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.