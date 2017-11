Freitas do Amaral vê Costa com liderança modesta e demasiado apagada

Na conversa com Maria Flor Pedroso, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates usa a metáfora do comandante do navio, uma comparação que já vem dos gregos, para falar do Estado e da liderança política.



“As pessoas, em momentos difíceis, querem ouvir o comandante do navio. Tem de haver uma comunicação pessoal e direta", explica.



Freitas do Amaral refere por isso que falta uma política de informação e nota "uma grande falta de comunicação entre os vários ministérios, o que é completamente impensável".



Nesta entrevista à Antena 1, transmitida integralmente este sábado, Freitas do Amaral refere ainda que o atual governo "fica para a História". É, segundo ele, um "milagre político de estabilidade política" que coloca de acordo Bruxelas e PCP e BE.

Espanha e Catalunha

Sobre a relação entre o Executivo e a Presidência da República, Freitas do Amaral diz não acreditar que tenha “havido uma crise”. O professor jubilado também não crê que tenha tido início um “novo ciclo político”.O fundador do CDS-PP mostra-se convicto que o resultado das eleições autárquicas “reforçaram a atual solução governativa".O antigo Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas pensa ainda que Pedro Passos Coelho fez bem em sair. Apesar de recordar que foi muito crítico do líder social-democrata, Freitas do Amaral entende que o país e o partido lhe devem estar gratos "por ter tirado Portugal do fundo do poço".Num comentário à situação internacional e à crise na Catalunha, Freitas do Amaral defende que Espanha se deve tornar um Estado federal, como são a Alemanha e os Estados Unidos.O ex-chefe da diplomacia portuguesa alerta ainda que, caso os partidos independentistas obtenham maioria absoluta nas eleições regionais de 21 de dezembro, Espanha não terá legitimidade política para voltar a aplicar o artigo 155.Segundo Freitas do Amaral, a solução passará então por eleições gerais e a discussão da questão catalã.Na entrevista à Antena 1, Freitas do Amaral defendeu ainda que o Governo de António Costa " é francamente bom na normalidade " mas que " quando há tempestade, fica um pouco perdido ".A entrevista de Freitas do Amaral a Maria Flor Pedroso pode ser vista na íntegra no seguinte vídeo.