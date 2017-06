Jorge Paiva critica desinteresse dos políticos pela floresta

Jorge Paiva afirma que o último político que o ouviu foi Mário Soares - ouvia, argumentava e até escreveu artigos sobre questões ambientais.



"Os políticos não se educam, pressionam-se", diz o botânico de 83 anos nesta entrevista à editora de Política da rádio pública, Maria Flor Pedroso.



Jorge Paiva aponta a monocultura e o fim dos guardas florestais - uma medida tomada por governos socialistas e continuada por governos de PSD e CDS-PP - como fatores decisivos para o que ocorreu em Pedrógão Grande.



O professor não ficou surpreendido com a tragédia, que o deixou "tenso e furioso", e até aconselha os amigos estrangeiros a não passar nas estradas dos concelhos que agora arderam, aos quais junta Águeda e Mortágua.Questiona-se sobre o facto de o comando estar com um bombeiro de Tavira que não conhece o centro do país.Diz ter "a certeza absoluta" de que se houvesse guardas florestais o número de fogos baixava muitíssimo em Portugal, só que "há muitos interesses".Não são mais comissões que resolvem o problema, na sua perspetiva. Porque "espreme-se e não se fez nada". Mesmo que o convidassem para integrar um tal órgão, rejeitava.Jorge Paiva conta que, quando era chamado ao Parlamento, os deputados concordavam com o que dizia, mas depois votavam conforme a vontade do partido, favorável "a interesses económicos".Insiste também na necessidade de "profissionalização" dos bombeiros e do combate ao fogo.Jorge Paiva mostra-se revoltado com a possibilidade de as populações rurais plantarem "o que lhes dá na real gana"."Não pode ser. Não é assim na Finlândia e na Suécia", remata.