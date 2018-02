Maria Flor Pedroso entrevista António Capucho

Foto: Antena1

António Capucho, fundador do PSD, antigo governante e dirigente, expulso do partido em 2014 - por ter apoiado uma lista a Sintra de independentes - não admite fazer nova ficha de militante: "O Conselho de Jurisdição tem de arquivar o processo, aliás há precedentes com a eleição de Mário Soares". Capucho, depois do Congresso, quer recuperar o seu antigo número.



António Capucho entende que se deve mudar o Programa do partido, é o que decorre da Moção de Estratégia de Rui Rio.



O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares e, por duas vezes, líder parlamentar do PSD deixa ainda duas ideias nesta entrevista à Antena1: Aumentar as quotas dos militantes e acabar com o pagamento em massa.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Maria Flor Pedroso a António Capucho: