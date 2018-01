Maria Flor Pedroso entrevista David Justino

David Justino, o coordenador da Moção ao Congresso de Rui Rio, não tem dúvidas de que o PSD tem de estar preparado para segurar um líder mesmo que perca eleições.David Justino, que foi assessor de Cavaco Silva durante os 10 anos de Presidência da República, deixa a garantia nesta entrevista à Antena1, que a moção apresentada por Rui Rio é para uma década “porque só faz sentido assim”.O antigo Ministro da Educação de Durão Barroso, considera que é necessário unir e não consumir-se em conflitos internos, mas unir para deixar ficar tudo na mesma também não vale a pena e unir para quem não quer ser unido também não vale a pena". David Justino considera que foi pernicioso para o PSD outras práticas do passado "isto não vai lá com vassouradas".Nada do que o PSD de Rio venha a fazer implica o PSD vender a alma ao Diabo "nem em termos figurativos". Justino não crê ser necessário "vender a alma ao Diabo, o que é necessário é construir uma alternativa que possa gerar confiança e com confiança gerar esperança".Pode ver aqui esta entrevista na íntegra: