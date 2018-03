Maria Flor Pedroso entrevista João Oliveira

Foto: Antena1









O líder parlamentar garante que o PCP não vai desistir dos aumentos salariais em 2019 e acrescenta um argumento para sustentar esta revindicação: a reposição salarial, "foi a chave para o crescimento económico e do emprego e por isso é preciso levar mais longe as medidas positivas, que têm sido tomadas". João Oliveira deixa, no entanto, um alerta sobre a consolidação deste crescimento económico, "julgo que não é correto achar que este crescimento económico é sustentado e à prova de bala, não é: há uma fatia em que depende de condições que não estão na nossa mão".



Concertação social: O Governo faz mal em optar pelo patronato.



O líder parlamentar do PCP deixa uma crítica contundente ao facto do Governo insistir na concertação, “onde os patrões têm maioria”, diz. "Só posso ter uma expectativa que não é boa" das alterações que o Governo vai introduzir. Sem ilusões, João Oliveira pergunta e responde: "está-se à espera que com o mesmo caminho, o resultado seja diferente? Só pode ser o mesmo".



Sobre o aumento de contestação social a um Governo que o PCP apoia, João Oliveira inverte a questão: "os trabalhadores fazem greve sempre que sentem necessidade disso, não é o PCP que estala os dedos e há greves, as greves aparecem perante problemas que não se resolvem".



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de João Oliveira a Maria Flor Pedroso:







Os avanços só foram possíveis, diz o líder parlamentar comunista, porque o PCP teve força para condicionar as decisões tomadas pela atual solução governativa: "e eu diria que é aí que está a chave do futuro, quanto mais força o PCP tiver para condicionar, melhor será para os trabalhadores".Nesta entrevista à Antena1, João Oliveira saúda o facto do PSD agora, com Rui Rio, reconhecer a legitimidade deste Governo. Essa é mesmo a única alteração que se nota porque, afirma, não há alteração no essencial e a mudança de liderança no PSD não beliscou a relação bilateral que os comunistas mantém com Governo.João Oliveira nem consegue perspetivar a possibilidade de o Governo fazer um orçamento que não venha a merecer a aprovação do PCP. Evidentemente que os comunistas não dispensam o "exame comum" e "sem reserva mental".