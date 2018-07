Maria Flor Pedroso entrevista José Jorge Letria

Foto: Antena1

António Costa, diz, tem responsabilidade redobrada nesta área porque foi quem, em campanha eleitoral, apontou a Cultura como uma aposta estratégica. "E até agora, nada!". José Jorge Letria entende ainda que o facto do ministro da Cultura, autor reconhecido, não ser filiado na SPA, não tem facilitado o diálogo.



Só na próxima Legislatura é que o Estatuto do Autor Português poderá ficar instituído porque, mais uma vez por falta de diálogo, já não há tempo para esse trabalho nesta Legislatura.



José Jorge Letria, que militou no PCP de 72 a 91, foi vereador da Cultura pelo PS de 1999 a 2002 na Câmara de Cascais, jornalista, poeta, escritor também de literatura infantil, várias vezes premiado, diz-se preocupado com a Europa que se está a desenhar na última década. Uma Europa de Leste que se afasta da Europa ocidental e uma grande clivagem norte/sul.



Em Portugal receia, com algum dramatismo, que a criação de novos partidos já anunciados arrastem a política portuguesa para o populismo.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de José Jorge Letria a Maria Flor Pedroso: