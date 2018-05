Maria Flor Pedroso entrevista Margarida Balseiro Lopes

Foto: Antena1



A nova líder da JSD diz que nunca lhe passou pela cabeça liderar o PSD, mas questionada sobre o futuro, não descarta: "não sei", diz.



Mas outras certezas tem Margarida Balseiro Lopes. Quer ver discutidas, antes das férias parlamentares, a delação premiada e a criminalização do enriquecimento ilícito. Ainda não falou com o líder do partido sobre o assunto. "Primeiro falo na JSD, a proposta será da JSD, e só depois falarei com o líder do meu partido".



Outra proposta sobre a qual também ainda não falou com Rui Rio é a exclusividade dos deputados, que defende. "Sei que é muito polémico, até no meu partido". Sugere que, no salário base dos Deputados, sejam incluídas as ajudas de custo iguais para todos, Independentemente do local de residência.



Nesta entrevista à Antena 1, Margarida Balseiro Lopes garante que "em questões de transparência, não importa se é o partido A ou B, temos é de ter a certeza de que não volta a acontecer". Exemplifica com as PPP's e com as rendas fixas.



Tem dúvidas sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo BE, e sustenta que os casos de Sócrates e de Pinho não são para atacar o PS.







Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Margarida Balseiro Lopes a Maria Flor Pedroso: